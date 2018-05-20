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AVM'lerin çalışma saatlerinde ramazan ayarına tepki

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: -"Perakende sektörüne darbe vuran bu uygulama kesinlikle kabul edilemez"

AVM'lerin çalışma saatlerinde ramazan ayarına tepki

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı AVM'lerin ramazan dolayısıyla kapanış saatlerini gece yarısına kadar uzatmasının yanlış bir uygulama olduğunu belirterek, "Perakende sektörüne darbe vuran bu uygulama kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarların AVM'lerin ramazandaki uygulamaları nedeniyle zor duruma düştüğünü savundu.

Haftanın 7 günü saat 10.00-22.00 arasında açık olan AVM'lerde, ramazanda çalışma saatlerinin daha da uzatıldığına işaret eden Palandöken, "Hiçbir Avrupa ülkesinde gece yarılarına kadar açık olan AVM göremezsiniz. Bizim en önemli sorunumuz kuralsızlık. Öte yandan bu AVM'lerde çalışan personeli kimse düşünmüyor. O personellerin de ailesi ve sosyal yaşamı olduğu unutulmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, perakende sektörünü düzenleyen yasanın uygulamada yeterli olmadığını ileri sürerek şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelerdeki AVM'ler genellikle şehir dışına açılır ancak bizde trafiğin sıkıştığı, nüfusun kalabalık olduğu yerlere yapıyorlar. Bu da yetmezmiş gibi ramazan bahanesiyle çalışma saatlerini uzatıyorlar. Perakende sektörüne darbe vuran bu uygulama kesinlikle kabul edilemez. Yerel yönetimler, AVM’lerin ramazanda gece yarısına kadar açık kalmasına müsaade etmemeli."

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AvmRamazanTürkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK)
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