Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde ihracat atılım yapacak Marmara Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver de Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin Türkiye ve Türk ihracat dünyası için bir prestij birlikteliği olarak kabul edildiğini vurguladı.

Jelis Pirana yazıyor - Bu yıl 6-7 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Avrasya Ekonomi Zirvesi ihracatın önünü açacak gelişmelere sahne olacak.

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver de Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin Türkiye ve Türk ihracat dünyası için bir prestij birlikteliği olarak kabul edildiğini vurguladı ve şu noktaların altını çizdi:

. 6 -7 Şubat tarihlerinde 22’incisini düzenlenecek zirveye, 2 cumhurbaşkanı ve bir başbakanın da aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde konuk katılacak.

. Dijital ekonomiyi ve enerjiyi küresel boyutlarıyla ele alacağımız zirvede, üç önemli partnerlik işbirliği anlaşmasına imza atacağız.

. Bunlardan birincisi Devlet düzeyinde Azerbaycan Diaspora Bakanlığı ile olacak. Diğeri İtalya'nın Avrasya için Avrupa Enstitüsü ile üçüncüsünü ise Romanya Levant Enstitüsü ile imzalayacağız.

. Biz Çin Halk Cumhuriyeti’nin öncülük ettiği Bir Kuşak - Bir Yol Projesi'ne de yakınlık duyuyoruz. Proje tamamlandığında Pekin'den Londra'ya uzanan bir çizgide diyalog ve barış köprüleri oluşturacak.

. Türkiye, geleceğimizin önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz bu büyük projenin merkezinde yer alıyor.

. 2003’ten bu yana Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne İHKİB’in tarihi bir destek veriyor. Bunu çok önemsiyoruz.

. Marmara Grubu Vakfı olarak, sivil toplum kimliğimizle barış, istikrar ve refahın bölüşülmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışmaları gerçekleştirmeyi sürdürmekteyiz.

. Teknolojinin siyasetin yerini aldığı ve yapay zekanın bizleri makineleşme ortamına sürüklediği günümüzde Marmara Grubu Vakfı olarak toplumsal bilinci ve gönüllülüğü geliştirmeye çalışmaktayız.

. Ortak bakış, ortak çıkar, ortak duyarlılık ve ortak talep temelinde gönüllü olarak bir araya gelerek devlet dışında kalan alanlarda etkinlikler gerçekleştiren Marmara Grubu Vakfı, demokrasinin ve serbest piyasa ekonomisinin yaşamasına büyük özen ve dikkat göstermektedir.

Etkinliğe tam destek veren İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe de İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak İngiltere’nin AB’den ayrıldıktan sonra Gümrük Birliği’ne devam etmesinin sektör için en ideal çözüm olacağını belirterek, aksi halde bu ülke ile Türkiye arasında en kısa zamanda serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanması gerektiğini söyledi.

