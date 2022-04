Avrasya'nın en büyük fuarı olacak

Endüstriyel mutfak, çamaşırhane ve servis ekipmanları alanlarında faaliyet gösteren firmaları bir araya getiren sektörünün ilk ve tek kuruluşu Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TUSID), 21-24 Eylül 2023’de düzenlenecek “25. HOSTECH by TUSİD” fuarının artık TÜYAP organizasyonuyla düzenleneceğini 12 Nisan Salı günü duyurdu.

Endüstriyel mutfak, çamaşırhane, servis ve ikram ekipmanları sektörü, 6,03 milyar dolarlık genel mutfak eşyaları ihracatı içinde yüzde 40 payla önemli bir yere sahiptir. 2020 yılında 1,83 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektör, 2021 yılında ihracatını yüzde 35,2 artırarak 2,43 milyar dolara ulaştı. Türkiye, üretim gücü ve markalaşan sektörüyle endüstriyel mutfak sektöründe 5 ekol ülkeden biridir. İhracatın yüzde 50’sinden fazlası AB ülkelerine gerçekleştirilmektedir. Sektörün temelleri, Türkiye’de turizmin başladığı 80’li yıllara dayanmaktadır. Türkiye bugün, 3.800’den fazla otele, 150 binden fazla restorana, kafeye ve sayıları giderek artan fastfood dükkanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu da endüstriyel mutfak sektöründeki canlılığı ortaya koymaktadır. Endüstriyel mutfak, çamaşırhane ve servis ekipmanları alanlarında faaliyet gösteren 145’ten fazla firmayı bir araya getiren ve 91 yılında kurulan, sektörünün ilk ve tek kuruluşu TUSID, “HOSTECH by TUSİD” fuarıyla 24 yıldır sektörün nabzını tutuyor. Fuar, HORECA sektörü için önde gelen uluslararası ticaret fuarı olup otel, restoran, gastronomi ve mutfak ekipmanları alanında ülkemizin en büyük fuarı konumundadır. Fuarın, 2023 yılından itibaren TÜYAP Fuarcılık Grubu organizasyonuyla gerçekleşmesiyle ilgili protokolün imza töreni, 12 Nisan 2022’de İstanbul Hilton Bomonti Hotel’de atıldı. TÜYAP’ın fuarcılık sektöründeki 43 yıllık deneyimi sayesinde ülkemizde sektörünün en büyük fuarı “HOSTECH by TUSİD”, 2023 yılında Avrasya bölgesinin de en büyük fuarı olacak. 21-24 Eylül 2023’de düzenlenecek “25. HOSTECH by TUSİD” fuarıyla ilgili TUSİD Başkanı Güçlü Kaplangı, “2021 yılında fuarda, 600’ün üzerinde VIP alıcı ile 1500’ün üzerinde ikili iş görüşmesi organize edildi. Özel olarak ağırlanan uluslararası alım heyetlerinin yanı sıra fuara 100’ün üzerinde ülkeden gelen ziyaretçiler Türk HORECA şirketlerine ihracatlarını artırma imkânı sağladı. 2023 yılında ise TUSİD’ in düzenleyeceği VIP alım heyetlerinin yanı sıra, TÜYAP’ın geniş ülke ağı ile beraber binlerce yabancı iş insanını fuarda ağırlayacağız” açıklamalarında bulunurken, talebin canlanmasında en büyük desteği 1000 kişilik alım heyetlerinin katılacağı Rusya Federasyonu, Almanya, İran, Gürcistan, Bulgaristan ve Çin ile sağlayacaklarını belirtti. TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal ise “25. HOSTECH by TUSİD” fuarını ilk defa 100 bin metrekarelik bir alanda düzenleyeceklerini belirterek, böylece fuarı Avrasya’nın en büyük fuarı haline getireceklerini sözlerine ekledi.