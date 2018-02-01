Avrasya Tüneli geçişlerinde KDV indirimi

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli geçişlerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV'yi yüzde 8'e düşüreceklerini belirterek, "Böylece küçük araçlar için 21 lira olan ücret 19 lira 20 kuruşa inecek, minibüsler içinse 31 lira 50 kuruş olan ücret, 28 lira 80 kuruş olarak uygulanacak." dedi.



Bakan Arslan, Karayolları Genel Müdürlüğünde, gazetecilerin Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yapılan zamma ilişkin sorularını cevapladı.



Avrasya Tüneli dahil olmak üzere yap-işlet-devret projelerinin uluslararası boyutta olması nedeniyle dövize endeksli fiyatların belirlendiğini aktaran Arslan, "Elbette ki hiç zam yapmayalım isteriz. Avrasya Tüneli'nde diğerlerinden farklı bir uygulama var. Diğerlerinde hemen döviz kuru farkı hesaplanıyor ve fiyata yansıtılıyor, nitekim yılbaşında yansıttık. Ancak Avrasya Tüneli'nde farklı olan 2 Ocak'tan 2 Ocak'a kadar olan artışı 1 Şubat itibarıyla uyguluyoruz." diye konuştu.

Arslan, geçen yıl döviz kurundaki oynaklığın fazla olmasından kaynaklı olarak geçiş ücretlerindeki artışın yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza arz ederek istişarelerde bulunduk. Söz konusu istişarelerden sonra bugün bir Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmasına yönelik çalışmaları başlattık. Bakanlar Kurulu kararını ben de imzaladım. İnşallah Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yarın gece itibarıyla Avrasya Tüneli geçişlerinde yüzde 18 olarak uyguladığımız KDV'yi yüzde 8'e düşürmüş olacağız. Zaten vatandaştan toplanılan paranın KDV kısmı devlete gidiyor, yüklenicide kalmıyor. Böylece küçük araçlar için 21 lira olan ücret 19 lira 20 kuruşa inecek, minibüsler içinse 31 lira 50 kuruş olan ücret, 28 lira 80 kuruş olarak uygulanacak. 2 Şubat'ı 3 Şubat'a bağlayan gece yarısı itibarıyla fiyatlar yeni söylediğim rakamlar üzerinden uygulanacak. Bir yıl boyunca geçişler buna göre sağlanmış olacak. Yapılan döviz kuru artışındaki yüksekliğe bağlı olarak vatandaşın mağdur olmaması adına yüzde 10 seviyesinde bir indirim sağlamış oluyoruz. Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinde zaten KDV'yi yüzde 8 olarak uyguluyorduk. Yarın itibarıyla Avrasya Tüneli'ni de aynı seviyeye getirmiş olacağız."