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Avro Bölgesi birinci çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

- Avro Bölgesi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 ve 2018'in aynı dönemine göre ise 1,2 büyüdü

Avro Bölgesi birinci çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü
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BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın birinci çeyreğinde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2018'in ilk çeyreğine göre ise yüzde 1,2 olarak belirlendi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH yılın birinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5, 2018'in ilk çeyreğine göre ise yüzde 1,5 yükseldi.

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