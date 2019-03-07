Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya ekonomi mersin
66.6 milyon TL kar etti
66.6 milyon TL kar etti
Toplumun çimentosudur
Toplumun çimentosudur
İki yeni ödül aldı
İki yeni ödül aldı
Yeni modelleri tanıttı
Yeni modelleri tanıttı
İş dünyasından istihdam seferberliğine destek
İstihdam seferberliği

"Avro Bölgesi büyüme görünümünde belirsizlikler devam ediyor"

- ECB Başkanı Mario Draghi: - "Avro Bölgesi büyüme görünümüne yönelik jeopolitik etkenlerle ilgili belirsizlikler, korumacı ekonomi politikaları ve gelişen piyasalardaki kırılganlıklardan kaynaklı aşağı yönlü riskler devam ediyor"

banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, korumacı ekonomi politikaları, gelişen piyasalardaki kırılganlıklar ve jeopolitik etkenlerin Avro Bölgesi büyüme görünümüne risk oluşturduğunu söyledi.

ECB Yönetim Konseyi toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan Draghi, "Avro Bölgesi, büyüme görünümüne yönelik jeopolitik etkenlerle ilgili belirsizlikler, korumacı ekonomi politikaları ve gelişen piyasalardaki kırılganlıklardan kaynaklı aşağı yönlü riskler devam ediyor." diye konuştu.

Yönetim Konseyi toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı alındığını belirten Draghi, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakılmasına karar verdiklerini anımsattı.

Draghi, faiz oranlarının en az 2019 sonuna kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalacağına dikkat çekti.

Varlık alım programı kapsamında vadesi dolan menkul kıymetlerden gelecek ana para ödemelerini yeniden yatırıma dönüştürmeye devam edeceklerini söyleyen Draghi, 2019 eylül ayından başlayacak ve 2021 mart ayında kadar devam edecek 2 yıl vadeli yeniden finansman operasyonlarına başlama kararı aldıklarını belirtti.

Draghi, sağlanacak yeni kredi imkanının banka kredi koşullarına yardımcı olacağını ve para politikası geçişine katkı sağlayacağını ifade etti.

Destekleyici finansman koşulları, elverişli iş gücü piyasası ve ücret artışının, enflasyon baskısını artırdığını anlatan Draghi, Avro Bölgesi ülkelerinin yapısal reformlarla ekonomik dayanıklılıklarını güçlendirmeleri gerektiğine işaret etti.

Draghi, yüksek kamu borcu olan ülkelerin mali tampon inşa etmeye devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avro BölgesiAvrupa Merkez BankasıECBFaizMario Draghi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5