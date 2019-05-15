Avro Bölgesi, ilk çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi, 2019'un ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 1,2 büyüdü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2019 yılı birinci çeyrek büyüme verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2019'un birinci çeyreğinde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. Avro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2018'in birinci çeyreğine göre de yüzde 1,2 oldu.

AB'de ise GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5, 2018'in birinci çeyreğine göre de yüzde 1,5 arttı.