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Avro Bölgesi'nde perakende satışlar hafif arttı

-Perakende satışlar, martta bir önceki aya göre Avro Bölgesi’nde yüzde 0,1 artarken, AB’de aynı oranda azaldı

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar hafif arttı
FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde perakende satışlar, bu yılın mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, bu yılın mart ayında mevsimsellikten arındırılmış perakende satışlar, şubat ayına kıyasla 19 üyeli Avro Bölgesi’nde yüzde 0,1 arttı. Perakende satışlar, 2017’nin mart ayına göre de yüzde 0,8 yükseldi.

Veriler, 28 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) ise perakende satışların martta aylık bazda yüzde 0,1 azaldığını, yıllık ise yüzde 1,8 yükseldiğini ortaya koydu.

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri arasında martta aylık bazda perakende satışında en fazla artış görülen ülke yüzde 2,3’le Letonya olurken, en fazla azalış yüzde 1,7 ile İrlanda’da kaydedildi.

Yıllık bazda ise perakende satışlarında en fazla artış görülen ülke yüzde 8,6 ile Malta olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde perakende satışları en fazla azalan ülke de yüzde 1,3’le Almanya oldu.


 
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