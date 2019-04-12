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Avro Bölgesi sanayi üretimi şubatta düştü

- Sanayi üretimi, şubatta Avro Bölgesi'nde düşüş gösterdi

Avro Bölgesi sanayi üretimi şubatta düştü
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BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 0,2, 2018'in şubat ayı ile kıyaslandığında yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

AB'de ise sanayi üretimi, şubatta ocak ayında kıyasla değişmezken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,3 geriledi.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 1,7 ile Polonya, yüzde 1,5 ile Bulgaristan ve yüzde 1 ile Macaristan'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 4,7 ile Litvanya, yüzde 2,7 ile Yunanistan ve yüzde 2,3 ile Hırvatistan'da ölçüldü.

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Anahtar Kelimeler:
ABAvro BölgesiEurostatSanayi üretimi
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