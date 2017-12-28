“Avro Bölgesi’nde ekonomik genişleme sağlam”

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aylık ekonomi bülteninde, Yönetim Konseyi'nin ekonomik değerlendirmesinin, Avro Bölgesi’nde ekonomik genişlemenin, ülkeler ve sektörler arasında sağlam ve geniş tabanlı olmaya devam ettiğini yansıttığı belirtildi.



ECB'nin aylık ekonomi bülteni yayımlandı.



Bültende, 14 Aralık 2017 tarihli para politikası toplantısında yönetim konseyinin enflasyonun yüzde 2'ye yakın seviyelere doğru ilerlemesinin güvence altına alınması için bol miktarda parasal uyumlaştırmaya ihtiyaç olduğu sonucuna vardığı anımsatıldı.



Avro Bölgesi'ndeki ekonomik genişlemeye ilişkin gelen sinyallerin olumlu olduğuna işaret edilen bültende, “Yeni Eurosystem personel projeksiyonları da dahil olmak üzere, ekim ayı sonlarında yapılan önceki para politikası toplantısından bu yana elde edilen bilgiler, ekonomik genişleme ve büyüme görünümünde belirgin bir iyileşme olduğuna işaret ediyor.” denildi.



Bültende, güçlü döngüsel ivmenin ve ekonomik durgunluğun önemli ölçüde azaltılmasının enflasyonun hedefine doğru yakınlaşacağına yönelik daha fazla emin olma zemini sağladığı belirtilerek, “Aynı zamanda, yerel fiyat baskıları genel olarak baskı altında kalmaya devam ediyor ve sürekli bir yükseliş eğilimi gösteren inandırıcı bulgular göstermiyor.” ifadesine yer verildi.



Yönetim Konseyi'nin ekonomik değerlendirmesinin, Avro Bölgesinin ekonomik genişlemesinin, ülkeler ve sektörler arasında sağlam ve geniş tabanlı olmaya devam ettiğini yansıttığı vurgulanan bültende, şunlar kaydedildi:



“Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi, özel tüketim ve yatırımın yanı sıra geniş tabanlı küresel toparlanmadan faydalanan ihracatın da katkısıyla desteklenmektedir. Son anket sonuçları ve gelen veriler sağlam büyüme ivmesini teyit ediyor.“

