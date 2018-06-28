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Avro Bölgesi'nde ekonomik güven haziranda azaldı

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, bu ay 112,3 puana geriledi. Avrupa Komisyonu'nun haziran ayı İş ve Tüketici Anketi sonuçlarına göre, mayısta 112,5 puan olan Avro Bölgesi ekonomik güven endeksi, bu ay 112,3’e...

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven haziranda azaldı

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, bu ay 112,3 puana geriledi.

Avrupa Komisyonu'nun haziran ayı İş ve Tüketici Anketi sonuçlarına göre, mayısta 112,5 puan olan Avro Bölgesi ekonomik güven endeksi, bu ay 112,3’e indi. Söz konusu dönemde 0,2 puan azalan endeks, 112 puan olan piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşti.

Avro Bölgesi’nde sanayi kesimi güven endeksi ise haziranda önceki aya göre değişmeyerek 6,9 puan oldu. Endeks, 6,5 puan olan piyasa beklentisinin üstünde kaldı.

Piyasalarda 14,1 puan olması beklenen hizmet sektörü güven endeksi de önceki aya kıyasla değişmeyerek 14,4 puan olarak kaydedildi. Mayısta 0,2 puan olan tüketici güven endeksi haziranda eksi 0,5 puana gerilerken, iş dünyası güven göstergesi 1,44 puandan 1,39 puana indi.

Avro Bölgesi ekonomik güven endeksi, büyük bölge ekonomileri arasında 1,8 puanla en çok Hollanda’da geriledi. Söz konusu endeks, Almanya’da 0,8 puan azalırken, İtalya’da 1,2 ve Fransa’da 1 puan arttı, İspanya’da ise sabit kaldı.



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Anahtar Kelimeler:
Avrupa KomisyonuEkonomik GüvenESI
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