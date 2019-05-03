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Avro Bölgesi'nde enflasyon arttı

- Avro Bölgesi'nde enflasyon nisanda yüzde 1,7'ye çıktı

Avro Bölgesi'nde enflasyon arttı
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BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 1,7'ye yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin nisan ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 1,4 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 1,7'ye çıktı.

Avro Bölgesi'nde nisan ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 5,4'le enerjide gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 1,9 ile hizmetler, yüzde 1,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,2 ile de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

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Avro BölgesiEnflasyonEurostat
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