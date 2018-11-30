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Avro Bölgesi'nde enflasyon düştü

- Eurostat öncü verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde tahmini yıllık enflasyon kasımda yüzde 2 olarak ölçüldü

Avro Bölgesi'nde enflasyon düştü
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BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde öncü yıllık enflasyon, bu yılın kasım ayında yüzde 2'ye geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) öncü verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ekim ayında yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 2 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde kasım ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon en yüksek yüzde 9,1 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,3 ile hizmetler ve yüzde 0,4 ile de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.


- ECB'nin enflasyon hedefi


Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.


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ABEnflasyonEurostat
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