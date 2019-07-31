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Avro Bölgesi'nde enflasyon düştü

- Avro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda yüzde 1,1'e indi

Avro Bölgesi'nde enflasyon düştü
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BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 1,1'e geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin temmuz ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 1,1'e indi.

Avro Bölgesi'nde temmuz ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,2 ile hizmetler, yüzde 0,6 ile enerji ve yüzde 0,4 ile de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

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Avro BölgesiEnflasyonEurostat
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