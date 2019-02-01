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Avro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

- Avro Bölgesi'nde enflasyon ocakta yüzde 1,4'e indi

Avro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
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BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 1,4'e geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,4'e indi.

Avro Bölgesi'nde ocak ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2,6'yla enerjide gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 1,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,6 ile hizmetler ve yüzde 0,3 ile de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avro BölgesiEnflasyonEurostat
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