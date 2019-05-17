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Avro Bölgesi'nde enflasyon nisanda yükseldi

- Avro Bölgesi'nde enflasyon nisan ayında yüzde 1,7'ye çıktı

Avro Bölgesi'nde enflasyon nisanda yükseldi
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BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 1,7'ye yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 1,4 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 1,7'ye çıktı.

AB'de ise martta yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, nisan ayında yüzde 1,9'a yükseldi.

AB üyesi ülkeler arasında nisan ayında en yüksek enflasyon yüzde 4,4 ile Romanya, yüzde 3,9 ile Macaristan ve yüzde 3,3 ile Letonya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde 0,8 ile Hırvatistan, yüzde 0,9 ile Danimarka ve Portekiz'de ölçüldü.

Enflasyon oranı nisanda Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 1,5 ve İtalya'da yüzde 1,1 olarak belirlendi.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

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Avro BölgesiAvrupaEnflasyonEurostat
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