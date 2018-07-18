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Avro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

-Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, haziran ayında yüzde 2 olarak belirlendi

Avro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, bu yılın haziran ayında yüzde 2'ye yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mayıs ayında yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2'ye çıktı.

28 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) ise mayısta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, haziranda da yüzde 2 seviyesini korudu.

AB'de haziranda en düşük yıllık enflasyon yüzde 0,7 ile İrlanda, yüzde 1 ile Yunanistan ve yüzde, 11 ile Danimarka'da kaydedildi.

En yüksek yıllık enflasyona sahip ülkeler ise yüzde 4,7 ile Romanya ve yüzde 3,9 ile Estonya oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için orta vadede yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

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Avro BölgesiAvrupa İstatistik OfisiEnflasyonEurostat
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