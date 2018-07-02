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Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI 18 ayın düşüğünde

- Avro Bölgesi imalat sanayi PMI, haziranda 54,9 puana indi

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI 18 ayın düşüğünde

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 54,9 puana inerek son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in nihai verilerine göre, mayısta 55,5 puan olan imalat sanayi PMI, haziranda 54,9 puanla son 18 ayın en düşük seviyesine indi.

PMI verisi, imalat sektörünün genişleme hızında yılın başından bu yana her ay zayıflama olduğunu ortaya koydu. Veri, haziran ayındaki azalışa karşın uzun dönem ortalaması olan 51,9 puanın üzerinde kalmaya devam etti.

IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Avro Bölgesi'nde üretim, haziran ayında 1,5 yıldan beri görülen en zayıf büyümesini gerçekleştirdi ve riskler gelecek aylarda açıkça büyümenin yavaşlamasına yönelik..." ifadesini kullandı.

Williamson, üretim artışının, geçen yılın sonundan beri belirgin şekilde zayıfladığını ve yeni sipariş girişlerinin daha da yavaşladığını kaydetti.

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