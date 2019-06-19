Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin dünya Ferrero
“Avrupa'da birinciyiz“
Avrupa'da birinciyiz!
Yeni Ford Transit ve Custom modelleri Türkiye'de
Yeni Modeller Türkiye'de!
Moody's'in Türkiye kararı
Türkiye notunu düşürdü
Rusya'ya satacağız
Rusya'ya satacağız
Buğday bu yıl erken olgunlaştı
Bu yıl erken olgunlaştı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda düştü

- İnşaat üretimi, Avro Bölgesi'nde nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 geriledi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda düştü
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, bu yılın nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 0,8 düştü. İnşaat üretimi, 2018'in nisan ayına göre ise yüzde 3,9 arttı.

AB'de ise inşaat üretimi, nisanda önceki aya göre yüzde 0,6 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında nisanda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 6,2 ile Romanya'da, yüzde 1,8 ile Belçika'da ve yüzde 1,6 ile İspanya'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 7,4 ile Slovenya'da, yüzde 3,8 ile Macaristan'da ve yüzde 2,3 ile Fransa'da ölçüldü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAvro BölgesiAvrupaAvrupa BirliğiEurostat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5