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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ocakta azaldı

- İnşaat üretimi, Avro Bölgesi'nde ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 düşüş gösterdi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ocakta azaldı
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BRÜKSEL (AA) - İnşaat üretimi, bu yılın ocak ayında bir önceki aya göre Avro Bölgesi'nde yüzde 1,4 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 1,4 azaldı. İnşaat üretimi, 2018'in ocak ayına göre ise yüzde 0,7 düştü.

AB'de ise inşaat üretimi ocakta önceki aya göre değişmezken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı.

AB ülkeleri arasında ocakta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 5,4 ile Fransa'da, yüzde 2,2 ile Finlandiya'da ve yüzde 1,8 ile İspanya'da gerçekleşti. En fazla artış ise yüzde 10,3 ile Slovenya'da, yüzde 9,7 ile Macaristan'da ve yüzde 5,1 ile Romanya'da ölçüldü.

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Anahtar Kelimeler:
ABAvro BölgesiAvrupaEurostat
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