Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi şubatta arttı

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, bu yılın şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 3 yükseldi. İnşaat üretimi, 2018'in şubat ayına göre ise yüzde 5,2 arttı.

AB'de ise inşaat üretimi şubatta önceki aya göre yüzde 2,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 4,9 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında şubatta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 11,9 ile Slovenya'da, yüzde 9,8 ile Romanya'da ve yüzde 7 ile Polonya'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 0,9 ile İspanya'da, yüzde 0,5 ile Çekya'da ve yüzde 0,3 ile Finlandiya'da ölçüldü.