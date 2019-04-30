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Avro Bölgesi'nde işsizlik martta düştü

- Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik mart ayında yüzde 7,7'ye indi

Avro Bölgesi'nde işsizlik martta düştü
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BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde işsizlik, mart ayında yüzde 7,7 seviyesine geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 7,8 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, martta yüzde 7,7'ye indi.

Böylece işsizlik, Eylül 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

AB'de de şubat ayında yüzde 6,5 seviyesindeki işsizlik, martta yüzde 6,4'e düştü.

AB'de işsiz sayısı martta 15 milyon 907 bin olurken, bunun 12 milyon 630 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

AB'de mart ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 1,9 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 3,2 ile Almanya ve yüzde 3,3 ile Hollanda izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 18,5 ile Yunanistan ve yüzde 14 ile İspanya'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, martta AB'de 3 milyon 282 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 325 bin olarak belirlendi.

Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,5 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 16 olarak ölçüldü.

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Anahtar Kelimeler:
ABAvro BölgesiEurostatIşsizlik
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