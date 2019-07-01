Avro Bölgesi'nde işsizlik mayısta düştü

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde işsizlik, mayıs ayında yüzde 7,5 seviyesine geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7,6 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, mayısta yüzde 7,5'e indi.

Böylece işsizlik, Temmuz 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

AB'de de nisan ayında yüzde 6,4 seviyesindeki işsizlik, mayısta yüzde 6,3'e düştü.

AB'de işsiz sayısı martta 15 milyon 653 bin olurken, bunun 12 milyon 348 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

AB'de mayıs ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2,2 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 3,1 ile Almanya ve yüzde 3,3 ile Hollanda izledi.

En yüksek işsizlik ise yüzde 18,1 ile Yunanistan ve yüzde 13,6 ile İspanya'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, mayısta AB'de 3 milyon 217 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 295 bin olarak belirlendi.

Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,3 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 15,7 olarak ölçüldü.