"Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığı düşük"

LONDRA (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avro Bölgesi’nde yakın vadeli büyümenin zayıf olmasının beklendiğini, fakat bankanın resesyon olasılığının düşük olarak değerlendirdiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararını ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, politika faizinin bu yılın yaz aylarına kadar mevcut seviyede kalmasının beklendiğini belirtti.

Avro Bölgesi’nde son büyüme verilerinin beklenenden zayıf olduğunu belirten Draghi, “Önemli parasal politika teşvikleri iç fiyat baskılarına karşı destek sağlamak için gerekli. Yakın dönemli büyümenin zayıf olması bekleniyor. Avro Bölgesi ekonomisine yönelik riskler aşağı yönlü.” değerlendirmesinde bulundu.

Manşet enflasyon verilerinde petrol fiyatlarının büyük ölçüde etkili olduğunun altını çizen Draghi, “Enflasyonun orta vadede para politikamızın sağladığı destekle artması bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

Avro Bölgesi’nde ekonomik birliğin güçlü olmasının bankanın önceliği olduğuna dikkati çeken Draghi, “Avro Bölgesinde iş gücü piyasası kuvvetli, işsizlik oranı düşük. Artan bir belirsizlik var bu belirsizlik korumacılık politikasından kaynaklanıyor.” diye konuştu.

Küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamaya da değinen Draghi, “Çin'deki yavaşlama, Alman otomobil endüstrisi, Avro Bölgesi'ndeki bazı ülkelerde yaşanan politik gelişmeler risk faktörlerinden bazılarını oluşturuyor.” dedi.

Çin ekonomisindeki yavaşlamanın uzun sürmesini beklemediğini belirten Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinin ise AB ekonomisini fazla etkilemeyeceğini savundu.

Küresel ticari anlaşmazlıkların son bulmasını beklediğini belirten Draghi, “Banka bilançoları kriz öncesine göre daha güçlü.” şeklinde konuştu..

Draghi, ayrıca Avro Bölgesi’ndeki zayıf büyüme verilerine ilişkin olarak ise bankanın politika yapıcılarının resesyon olasılığını düşük olarak değerlendirdiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası’nın elindeki enstrümanların tükendiğini söylemenin doğu olmayacağını belirten Draghi, “Avrupa Merkez Bankası’nın dolu bir alet çantası vardır. Farklı acil durum planlarını ve elementleri değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0'da bırakmıştı.

Bankadan yapılan açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0'da bıraktığı, mevduat faizini yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit tuttuğu belirtilmişti.

ECB, 2,6 trilyon avro seviyesindeki tahvil alım programını geçen ay sonlandırma kararı almıştı.