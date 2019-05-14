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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi martta düştü

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, martta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, martta şubat...

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi martta düştü
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BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, martta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 0,3, 2018'in mart ayı ile kıyaslandığında da yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

AB'de ise sanayi üretimi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 0,1 düşerken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,4 arttı.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 3,5 ile Litvanya, yüzde 1,8 ile Danimarka ve yüzde 1,2 ile Slovakya'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 3,7 ile Malta, yüzde 2,7 ile Yunanistan ve yüzde 2,3 ile İsveç'te ölçüldü.

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ABAvro BölgesiEurostatSanayi üretimi
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