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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi nisanda düştü

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, nisanda mart...

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi nisanda düştü
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BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 0,5, 2018'in nisan ayı ile kıyaslandığında da yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

AB'de ise sanayi üretimi, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 0,7 düşerken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,1 azaldı.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 3,6 ile İrlanda, yüzde 2,9 ile Portekiz ve yüzde 2,2 ile Finlandiya’da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 2,7 ile İngiltere, yüzde 2,3 ile Almanya ve yüzde 2 ile Letonya’da ölçüldü.

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ABAvro BölgesiEurostatSanayi üretimi
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