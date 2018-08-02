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Avro Bölgesi'nde ÜFE haziranda arttı

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 0,4...

Avro Bölgesi'nde ÜFE haziranda arttı

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. ÜFE, 2017’nin haziran ayına göre de yüzde 3,6 artış kaydetti.

Piyasalardaki aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,5’lik artış beklentisinin üzerinde gelen ÜFE, Avro Bölge'sinde enerji fiyatları hariç tutulduğunda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 1,6 arttı.

28 üyeli AB'de ise ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4, 2017’nin haziran ayına göre de yüzde 4,4 yükseldi.

AB’de ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 1,8 artış gösterdi.

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ABAvro Bölgesi ÜFEüfe
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