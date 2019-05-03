Avro Bölgesi'nde ÜFE martta düştü

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, martta şubat ayına kıyasla yüzde 0,1 azaldı. ÜFE, 2018'in mart ayına göre ise yüzde 2,9 yükseldi.

AB'de ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 3,1 arttı.

AB ülkeleri arasında ÜFE martta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 1,1'le Yunanistan'da, yüzde 0,8'le Lüksemburg ve Romanya'da yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 1,6 ile Danimarka'da, yüzde 1,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ve yüzde 0,8 ile Estonya'da ölçüldü.