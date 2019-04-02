Avro Bölgesi'nde ÜFE şubatta yükseldi

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesinde (AB), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesinin şubat ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesinde ÜFE, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 0,1 arttı. ÜFE, 2018'in şubat ayına göre ise yüzde 3 yükseldi.

AB'de ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 3,1 arttı.

AB ülkeleri arasında ÜFE şubatta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 1,8'le Slovakya'da, yüzde 1,5'le Bulgaristan'da, yüzde 1,2 ile Letonya ve Yunanistan'da yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 1,5 ile Estonya'da, yüzde 0,6 ile Danimarka'da ve yüzde 0,5'le Portekiz'de ölçüldü.