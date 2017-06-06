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Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni haziranda arttı

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, haziranda 28,4 puanla Temmuz 2007’den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan Frankfurt merkezli Sentix’ten yapılan açıklamaya göre,...

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni haziranda arttı

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, haziranda 28,4 puanla Temmuz 2007’den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan Frankfurt merkezli Sentix’ten yapılan açıklamaya göre, mayısta 27,4 puan olan Avro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 1 puanlık artışla 28,4 puana yükseldi. 28,4 puan, Temmuz 2007'den bu yana görülen en yüksek değer oldu.

Haziran ayında mevcut ekonomik durumu ölçen Avro Bölgesi Cari Durumu Endeksi, 34,5 puandan 36 puana çıkarak Ocak 2008’den bu yana görülen en yüksek değere ulaştı.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 20,5 puandan 21 puana çıkarak Ağustos 2015’ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Açıklamada, Avro Bölgesi'nde ekonomik durumun iyiye giderken özellikle Almanya'nın daha da iyi durumda olduğu belirtildi.

Sentix, Almanya için 2009'dan bu yana veri sağlıyor. 2009'dan bu yana yatırımcıların mevcut durum değerlendirmesi ilk kez bu kadar yüksek seviyede gerçekleşti.

Bu arada, bu aya ilişkin söz konusu yatırımcı güveni anketi, 1-3 Haziran’da, 261’i kurumsal olmak üzere 953 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAvro BölgesiSentix
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