Avro Bölgesi'nden yıl sonunda yüzde 2'lik büyüme beklentisi

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - ING Group Avro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Bert Colijn, Avro Bölgesi'nin bu yılın sonunda yüzde 2'lik büyüme performansı sağlayabileceğini bildirdi.

Colijn, Avro Bölgesi'nin ikinci çeyrek öncü büyüme verilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Avro Bölgesi ekonomisinin "tam güçte çalışıyor" gibi göründüğünü ifade etti.

İç talebin ve ihracatın bütünüyle gelişme gösterdiğini belirten Colijn, Avro Bölgesi'nin bu yılın sonunda yüzde 2'lik büyüme performansı sağlayabileceğini bildirdi.

Colijn, çeyreklik bazda yüzde 0,6'lık büyümenin Avro Bölgesi'nin ilk çeyrekteki güçlü büyümesini doğruladığını ifade ederek, bölgenin büyümesine ilişkin bileşenlerde henüz bozulma görülmediğini, bazı ülkelerin ekonomisinin tam güçle çalıştığını söyledi.





- "Avro Bölgesi'nde iç talep önemli gelişme gösterdi"





Bert Colijn, bölgede iç talebin önemli gelişme gösterdiğini vurgulayarak, ticari partnerler arasındaki belirsizlik ve değer kazanan avroya karşın ihracatın da büyümeye devam ettiğini kaydetti. Colijn, düşük performansa sahip ülkelerin beklentileri aştığını, İtalya'nın yıllık bazda yüzde 1,5 büyüme kaydederek sürpriz yaptığını bildirdi.

Hollanda'nın çeyreklik bazda yüzde 1,5 büyüdüğünü, İspanya'nın da büyüme hızını ikinci çeyrekte yüzde 0,8'den yüzde 0,9'a yükselttiğini aktaran Colijn, konut krizine maruz kalan bütün ülkelerin güçlü büyüme gösterdiğini vurguladı.

Almanya'daki güçlü büyümeye de dikkati çeken Colijn, ancak enflasyonun henüz kriz öncesi dönemlere göre iyileşme göstermediğini kaydetti. Colijn, Avrupa Merkez Bankası'nın da (ECB) parasal genişlemeyi sonlandırma konusunda ihtiyatlı davranmaya devam edeceğini belirtti.





- "Güçlü büyüme bütün Avro Bölgesi'ne yayılıyor"





Berenberg Ekonomisti Florian Hense de güçlü büyümenin bütün Avro Bölgesi'ne yayıldığını ifade ederek, bölgedeki iyileşmenin daha güçlü hale geldiğini söyledi.

Avro Bölgesi'nin "tam ekonomik iyileşme ve politik istikrar" için biraz zamana ihtiyacı olduğunu dile getiren Hense, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkeyi başarıya ulaştırması ve Avrupa'da birtakım değişiklikleri sağlamaya katkıda bulunması durumunda hem Avro Bölgesi'nin hem de Fransa'nın yıllar sürecek bir güçlü büyüme dönemi yaşayabileceğini vurguladı.

Hense, yılın geri kalanında Avro Bölgesi'nin güçlü büyümesine devam edebileceğini söyledi. ECB'nin Avro Bölgesi'nin güçlü büyümesini iyi karşılayacağını ifade eden Hense, bankanın bu noktada sadece çekirdek enflasyonla ilgileneceğini belirtti.

Güçlü avronun ECB'nin enflasyon tahminlerini düşürmesine sebep olabileceğini vurgulayan Hense, 2019 ve ötesindeki enflasyon tahminlerinin etkilenmesi durumunda bankanın parasal genişlemeyi azaltmasının daha yavaş bir şekilde gerçekleşebileceğini kaydetti.

Hense, bankanın, Eylül 2019'dan önce politikasında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde de bulundu.





- Avro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü





Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) ikinci ön tahmin verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 yükseldi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla Avro Bölgesi’nde GSYH artışı ise yüzde 2,2 olarak ölçüldü.

28 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) mevsimsellikten arındırılmış GSYH, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yüzde 0,6 artarken, 2016’nın ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 2,3 yükseldi.

Her iki bölgede de yıllık bazdaki büyüme, ilk tahmin verisine göre 0,1 puan yukarı yönlü revize edildi.



