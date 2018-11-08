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Avro cinsi tahvil ihracına üç kattan fazla talep geldi

- Hazine ve Maliye Bakanlığı: - "Avro cinsinden tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep göstermiştir" - "Bu tahvil ihracıyla birlikte 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7,7 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştır"

Avro cinsi tahvil ihracına üç kattan fazla talep geldi
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, dün yapılan avro cinsi tahvil ihracına 200'den fazla yatırımcının, ihraç tutarının üç katından fazla talepte bulunduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde avro cinsinden Şubat 2026 vadeli tahvilin ihracı için dün BNP Paribas, HSBC ve ING'ye yetki verildiği hatırlatıldı.

Söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığı ve ihraç miktarının 1,5 milyar avro olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhraç tutarı 14 Kasım 2018 tarihinde hesaplarımıza girecektir. Tahvilin kupon oranı yüzde 5,20, yatırımcıya getirisi ise yüzde 5,25 olmuştur. Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 35'i Birleşik Krallık, yüzde 20'si ABD, yüzde 14'ü Almanya ve Avusturya, yüzde 7'si İskandinav ülkeleri, yüzde 5'i Fransa ve İsviçre, yüzde 5'i Benelüks ülkeleri, yüzde 6'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6'sı Türkiye ve yüzde 2'si diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır."

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2018'de uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7,7 milyar dolar finansman sağlandığı bildirildi.

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