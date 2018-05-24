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Avro Grubu toplantısı

- Avro Grubu Başkanı Centeno: - "Yunanistan'ın kurtarma programından çıkıp çıkmamasına Haziran'da yapılacak toplantımızda karar vereceğiz" - "Ekonomik görünüme yönelik önemli riskler mevcut. Bu kaygı verici riskler özellikle ABD yönetiminin siyasi duruşundan kaynaklanıyor"

Avro Grubu toplantısı

BRÜKSEL (AA) - Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, "Yunanistan'ın kurtarma programından çıkıp çıkmamasına Haziran'da yapılacak toplantımızda karar vereceğiz." dedi.
Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.
Toplantıda, Yunanistan'da uygulanan kurtarma programının görüşüldüğüne dikkati çeken Centeno, "İlgili kurumlardan Yunanistan hakkında iyi haberler aldık. Yunan hükümetiyle geçen hafta teknik seviyede anlaşma yapıldı. Yunan hükümetinin reformları hızla yerine getirmesiyle ilgili bir anlaşma sağlayabiliriz." diye konuştu.
Centeno, Yunanistan'da uygulanan kurtarma programının tamamlanması için reformların devamının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Yunanistan'ın kurtarma programından çıkıp çıkmamasına Haziran'da yapılacak toplantımızda karar vereceğiz." ifadesini kullandı.
Yunanistan’ın borçlarının hafifletilmesi konusunun da ele alındığını anlatan Centeno, bunun kurtarma programının başarılı bir biçimde sona ermesiyle birlikte 21 Haziran'da Lüksemburg'da yapılacak Avro Grubu toplantısında gündeme geleceğini dile getirdi.
Centeno, Yunanistan'ın borçlarının uzun vadede sürdürülebilir olmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.
Toplantıda, Avro Bölgesi ekonomisinin durumunu da değerlendirdiklerini, 2017 yılında büyüme ve istihdamda hızlı artış yaşandığını anlatan Centeno, "Ekonomik görünüme yönelik önemli riskler mevcut. Bu kaygı verici riskler özellikle ABD yönetiminin siyasi duruşundan kaynaklanıyor. Bu süreçte ihtiyatlı iç politikalar ve Avrupa seviyesinde yakın koordinasyon gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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