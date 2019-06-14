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Avro Grubu'ndan İtalya'ya borç azaltma çağrısı

- Avro Grubu Başkanı Mario Centeno: -"İtalya'yı, AB kurallarına uyum sağlaması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz"

Avro Grubu'ndan İtalya'ya borç azaltma çağrısı
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BRÜKSEL (AA) - Avro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, İtalya'nın yüksek kamu borcunun Avrupa Birliği (AB) kurallarına aykırı olduğunu, ülkenin bu konuda önlemler alması gerektiğini söyledi.

Centeno, avro para birimini kullanan AB üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Yüksek kamu borcu nedeniyle İtalya'ya disiplin süreci başlatılması yönündeki AB Komisyonu değerlendirmesini yerinde bulduklarını belirten Centeno, "İtalya'yı, AB kurallarına uyum sağlaması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz." diye konuştu.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'larının yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda.

İtalya'nın kamu borcu ise mevcut durumda GSYH'sinin yüzde 132'sini aşıyor.


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ABAvro GrubuBorçItalya
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