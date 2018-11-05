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Avro Grubu'ndan İtalya'ya "bütçe" çağrısı

- Avro Grubu Başkanı Mario Centeno: -"İtalya'nın taslak bütçe planı konusunda mali kurallarımıza uygun biçimde adım atmasını umuyoruz”

Avro Grubu'ndan İtalya'ya
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BRÜKSEL (AA) - Avro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, "İtalya'nın taslak bütçe planı konusunda mali kurallarımıza uygun biçimde adım atmasını umuyoruz." dedi.

Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Avro Grubu toplantısı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

AB Komisyonu'nun İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddettiğini anımsatan Centeno, "İtalya'nın taslak bütçe planı konusunda mali kurallarımıza uygun biçimde adım atmasını umuyoruz." diye konuştu.

Centeno, İtalya'nın bütçe taslağı hakkında bugün resmi bir karar almayacaklarına dikkati çekerek, İtalya'nın yakın zamanda yeni bütçe taslağı sunması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, Avrupa bankalarına yönelik gerçekleştirilen stres testi sonuçlarının da tartışılacağını belirten Centeno, ortak mevduat garanti sistemi reformunun görüşüleceğini anlattı.


- İtalya ile AB arasındaki "bütçe" krizi


İtalya'nın gelecek yıl bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak hükümet, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim'de AB Komisyonuna gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için GSYH'ye oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı.

İtalya'nın bu bütçe planına, AB kurumları ve üye ülkelerden eleştiriler gelmişti.

AB Komisyonu, geçen günlerde İtalyan hükümetine gönderdiği mektupta, İtalya'nın 2019 bütçe kanununun İstikrar Paktı tarihinde görülmemiş şekilde hedeflerden sapma gösterdiğini ve bunun paktın yükümlülüklerine uyulmamasına yol açtığını vurgulamıştı.

AB Komisyonu, 23 Kasım tarihinde İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmişti.

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda bulunuyor. İtalya'nın, borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor.

Yunanistan'ın kamu borcu, GSYH'sinin yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran, İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.

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ABAvro GrubuAvrupa BirliğiBrükselBütçeItalyaMario Centeno
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