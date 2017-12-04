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Avro Grubu'ndan Yunanistan'a "iyi haber"

- Avro Grubu Başkanı Dijsselbloem: - "Yunanistan'la yapılan kurtarma programının 3'üncü değerlendirmesiyle ilgili güzel haberler var. Yunanistan ve kurumlar arasında teknik seviyede bir anlaşma sağlandı"

Avro Grubu'ndan Yunanistan'a

BRÜKSEL (AA) - Avro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, Yunanistan'la kreditörler arasında yapılan görüşmelere ilişkin, "Yunanistan'la yapılan kurtarma programının 3'üncü değerlendirmesiyle ilgili güzel haberler var. Yunanistan ve kurumlar arasında teknik seviyede bir anlaşma sağlandı." dedi.

Dijsselbloem, Brüksel'de gerçekleştirilen ve avro kullanan 19 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin maliye bakanlarının bir araya geldiği Avro Grubu toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın kurtarma programına çok uyumlu devam ettiğini belirten Dijsselbloem, "Yunanistan'la yapılan kurtarma programının 3'üncü değerlendirmesiyle ilgili güzel haberler var. Yunanistan ve kurumlar arasında teknik seviyede bir anlaşma sağlandı." ifadesini kullandı.

Dijsselbloem, Yunanistan'ın gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesi durumunda 22 Ocak tarihinde yapılacak bir sonraki Avro Grubu toplantısında 3'üncü değerlendirme sürecinin resmi olarak tamamlanabileceğini dile getirdi.

Kreditörlerle sağlanan anlaşma doğrultusunda Yunanistan, enerji sektörü, kamu yönetimi, finansal sistem, sosyal programlar ve mali performans gibi alanlarda çeşitli değişiklikler yapacak. Söz konusu düzenlemeler tamamlanınca Yunanistan'a kurtarma programı kapsamında 5 milyar avroluk yeni kredi dilimi sağlanacak.

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