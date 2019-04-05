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Avro Grubu'ndan Yunanistan'a mali destek

- Avro Grubu Başkanı Mario Centeno: - "Yunanistan'a 970 milyon avroluk nakit hibe verilecek"

Avro Grubu'ndan Yunanistan'a mali destek
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BRÜKSEL (AA) - Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, Yunanistan'ın ekonomik reform taahhütlerini yerine getirdiğini belirterek, "Yunanistan'a 970 milyon avroluk nakit hibe verilecek." dedi.

Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Bükreş'te gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Yunanistan'daki ekonomik gelişmelerin değerlendirildiğini anlatan Centeno, son raporlara göre Yunanistan'ın bu aşamada ekonomik reformları yerine getirdiğine karar verdiklerini söyledi.

Centeno, Yunan hükümetinin 2019 yılı bütçesinin ekonomik program taahhütleri ile uyumlu olduğuna işaret ederek, ülkede borçlu kişilerin konutlarının hacizden korunmasına ilişkin yasanın 2019 bitiminde sona erecek olmasına önem verdiklerini anlattı.

Yunanistan'ın borçlarını hafifletme konusunu görüştüklerini ifade eden Centeno, "Yunanistan'a 970 milyon avroluk nakit hibe verilecek." diye konuştu.

Centeno, söz konusu kaynağın Yunan piyasalarına ve yabancı yatırımcılara olumlu mesaj vereceğini sözlerine ekledi.

Yunanistan'da yaklaşık 8 yıl süren kurtarma paketi programı ağustos ayında sona ermişti.

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