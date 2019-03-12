Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa 2010 mersin Ramazan
THY'den açıklama
THY'den açıklama
“2019'dan umutluyuz“
“2019'dan umutluyuz“
Citroen dikkat çekti
Citroen dikkat çekti
6 bin firmaya teşvik
6 bin firmaya teşvik
3 yeni sportif Egea
3 yeni sportif Egea

Avro Grubu'ndan Yunanistan'a reform çağrısı

- Avro Grubu Başkanı Mario Centeno: - "Yunanistan bütün ekonomik reform taahhütlerini yerine getirirse, Avro Grubu, nisan ayında daha fazla borç hafifletme tedbirini değerlendirecek"

Avro Grubu'ndan Yunanistan'a reform çağrısı
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, "Yunanistan bütün ekonomik reform taahhütlerini yerine getirilirse Avro Grubu nisan ayında daha fazla borç hafifletme tedbirini değerlendirecek." dedi.

Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Yunanistan'daki ekonomik gelişmelerin ele alındığını belirten Centeno, Yunanistan'ın geçen hafta 2010 yılından bu yana ilk kez 10 yıllık devlet tahvili ihracı gerçekleştirdiğini anımsattı.

Centeno, Yunan hükümetinin, özelleştirme ve sağlık alanlarında sorumlu mali politikalar izlediğini, Yunanistan'ın, hedefler doğrultusunda 2019 yılında bütçe fazlası vermesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Yunanistan'da borçlu kişilerin konutlarının hacizden korunmasına ilişkin yeni yasa hükümleri üzerinde uzlaşı sağlanamadığına işaret eden Centeno, "Yunanistan bütün ekonomik reform taahhütlerini yerine getirirse, Avro Grubu, nisan ayında daha fazla borç hafifletme tedbirini değerlendirecek." diye konuştu.

Yunanistan'ın ekonomik reformları yerine getirmesi durumunda, Avro Grubu'ndan yaklaşık 1 milyar avroluk nakit kaynak sağlaması öngörülüyor.

Avro Grubu'nun bir sonraki toplantısı, 5 Nisan'da AB Dönem Başkanı Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AvroAvro GrubuBrükselMario CentenoYunanistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5