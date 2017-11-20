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Avro ve sterlin rekor kırdı

İSTANBUL (AA) - Avro/TL ve sterlin/TL rekor seviyeye yükselirken, dolar/TL de 3,9296 ile 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.Küresel piyasalarda azalan risk iştahı, gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybetmesine neden...

Avro ve sterlin rekor kırdı

İSTANBUL (AA) - Avro/TL ve sterlin/TL rekor seviyeye yükselirken, dolar/TL de 3,9296 ile 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı, gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybetmesine neden olurken, Türk lirasının benzerlerinden negatif yönde ayrıştığı görülüyor.

Avro/TL 4,6315 ile, sterlin/TL de 5,2048 ile rekor kırarken, dolar/TL ise 3,9296 ile 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine kadar çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenlediği TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerinin ardından saat 16.50'de dolar/TL 3,9190 seviyesinde dengelenirken, avro/TL 4,6150, sterlin/TL de 5,1930'dan işlem görüyor.

TCMB bugün 1 ay vadeli 150 milyon dolarlık, 3 ay ve 6 ay vadeli de 100'er milyon dolarlık TL uzlaşmalı döviz satım ihalesi düzenledi.


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