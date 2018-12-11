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Avrupa Adalet Divanı, ECB'nin tahvil alımını "yasal" buldu

- Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Merkez Bankası'nın devlet tahvili satın alma programının yasal olduğu kararını aldı

Avrupa Adalet Divanı, ECB'nin tahvil alımını
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) devlet tahvili satın alma programının yasal olduğuna hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, ECB'nin 2015 yılında üye ülkelerin devlet tahvillerini satın almasına yönelik Almanya'da açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, ECB'nin ikincil piyasalar üzerinden devlet tahvili alımına yönelik programının, AB yasalarını ihlal etmediğine karar verdi.

Kararda, "Mahkeme, ECB'nin ikincil piyasalardan devlet tahvili satın alma programı uygulamasıyla yetkisini aşmadığını tespit etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu programın avro para birimini kullanan AB ülkelerinin para politikası alanına girdiğine dikkat çekilen kararda, uygulamanın orantılı olduğu kaydedildi.

ECB, 2015 yılından beri uyguladığı varlık alım programı kapsamında piyasalardan 2,6 trilyon avroluk tahvil toplamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABAvrupaAvrupa Adalet DivanıECB
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