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Avrupa Adalet Divanı'ndan GDO kararı

- Avrupa Adalet Divanı, AB üyesi ülkelerin acil tedbirlerle genetiği değiştirilmiş mısır tohumu ekimine yasak getiremeyeceğine hükmetti

Avrupa Adalet Divanı'ndan GDO kararı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin acil tedbirlerle genetiği değiştirilmiş mısır tohumu ekimini yasaklayamayacağına karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, İtalya’nın acil tedbirlerle genetiği değiştirilmiş organizmalardan (GDO) mısır tohumu ekimini yasaklamasına ilişkin davayı karara bağladı.

Yüksek mahkeme, genetiği değiştirilmiş ürünlerin insan, hayvan ve çevre sağlığına ciddi tehdit olduğunun kanıtlanmamış olduğu gerekçesiyle AB Komisyonu veya üye ülkelerin acil tedbirlerle genetiği değiştirilmiş mısır tohumu ekimini engelleme seçeneği olmadığına hükmetti.

2013 yılında İtalya, AB Komisyonu’ndan genetiği değiştirilmiş tohum ekimini acil tedbir uygulayarak durdurmasını talep etmişti. AB Komisyonu, Avrupa Gıda Güvenlik Otoritesi'nden aldığı görüş doğrultusunda bu tohumların acil tedbirle yasaklanmasını gerektirecek bir bilimsel bulguya ulaşılmadığına karar vermişti. Bu karara rağmen İtalya, 2013 yılında genetiği değiştirilmiş mısır ekimini yasaklamıştı.

AB'nin 2015 yılında onayladığı bir başka yönergeyle, birlik üyesi ülkelerin istedikleri durumlarda genetiği değiştirilmiş tohum ekimini yasaklamaları sağlanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
ABAvrupa Adalet DivanıGDO
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