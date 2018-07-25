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Avrupa Adalet Divanı'ndan "GDO" kararı

- Avrupa Adalet Divanı, "mutagenez" tekniğiyle yetiştirilen bitkilerin GDO'lu olduğu yönünde karar aldı

Avrupa Adalet Divanı'ndan

LÜKSEMBURG (AA) - Avrupa Adalet Divanı, "mutagenez" tekniğiyle yetiştirilen bitkilerin hukuken genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) kapsamında ele alınması gerektiğine hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Fransız çiftçi derneklerinin "mutagenez" tekniğiyle yetiştirilen bitkilerin hukuki durumuna ilişkin açtığı davayı karara başladı.

Mahkeme, biyoteknoloji firmalarının geliştirdiği yeni mutagenez tekniklerinin AB'nin GDO düzenlemelerine tabi olduğuna karar verdi.

Emsal teşkil eden kararda, "Mutagenez ile elde edilen organizmalar GDO kapsamındadır ve GDO yönetmeliği yükümlerine tabidir." ifadesi kullanıldı.

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AvrupaGDOLüksemburg
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