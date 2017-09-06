Avrupa Adalet Divanı'ndan Intel kararı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, ABD'li elektronik çip üreticisi Intel firmasına verdiği 1,06 milyar avroluk para cezasının alt mahkemede tekrar ele alınmasına karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu tarafından verilen para cezasına ilişkin Intel firmasının açtığı davayı karara bağladı.

Kararda, daha önce davayı ele alan asliye hukuk mahkemesinin Intel şirketinin iddialarının tamamını değerlendirmediğine hükmedildi.

Bu gerekçeyle yüksek mahkeme, asliye hukuk mahkemesinin önceki kararını iptal etti ve davanın tekrar ele alınmasına karar verdi.

AB Komisyonu, 13 Mayıs 2009 tarihinde ABD’li Intel firmasına piyasada rekabeti engelleyici davranışlar sergilediği gerekçesiyle 1,06 milyar avro para cezası vermişti.

AB Komisyonunun para cezası karşısında Intel firması kararın iptali için asliye hukuk mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Asliye hukuk mahkemesi 12 Haziran 2014’de Intel’in davasını reddetmişti. Şirket bu kararı bir üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanına taşımıştı.

Mahkeme kararının, AB Komisyonu tarafından benzer para cezaları verilen Apple ve Google gibi firmaları da etkileyebileceği öngörülüyor.