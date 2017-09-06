Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Avrupa Adalet Divanı'ndan Intel kararı

- Avrupa Adalet Divanı, Intel’e verilen para cezasının alt mahkemede tekrar ele alınmasına karar verdi

Avrupa Adalet Divanı'ndan Intel kararı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, ABD'li elektronik çip üreticisi Intel firmasına verdiği 1,06 milyar avroluk para cezasının alt mahkemede tekrar ele alınmasına karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu tarafından verilen para cezasına ilişkin Intel firmasının açtığı davayı karara bağladı.

Kararda, daha önce davayı ele alan asliye hukuk mahkemesinin Intel şirketinin iddialarının tamamını değerlendirmediğine hükmedildi.

Bu gerekçeyle yüksek mahkeme, asliye hukuk mahkemesinin önceki kararını iptal etti ve davanın tekrar ele alınmasına karar verdi.

AB Komisyonu, 13 Mayıs 2009 tarihinde ABD’li Intel firmasına piyasada rekabeti engelleyici davranışlar sergilediği gerekçesiyle 1,06 milyar avro para cezası vermişti.

AB Komisyonunun para cezası karşısında Intel firması kararın iptali için asliye hukuk mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Asliye hukuk mahkemesi 12 Haziran 2014’de Intel’in davasını reddetmişti. Şirket bu kararı bir üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanına taşımıştı.

Mahkeme kararının, AB Komisyonu tarafından benzer para cezaları verilen Apple ve Google gibi firmaları da etkileyebileceği öngörülüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAB KomisyonuAvrolAvrupa Adalet DivanıAvrupa BirliğiBrükselCIPİntelLüksemburgMahkemePara CezasıYüksek Mahkeme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5