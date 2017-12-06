LÜKSEMBURG (AA) - Avrupa Adalet Divanı, lüks markaların, imajlarını zedelememek için internet üzerinden satışlarını engelleyebileceğine karar verdi.
Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, lüks marka ürünlerin sanal ortamlarda satılmasına karşı açılan davayı karara bağladı.
Kararda, lüks firmaların yetkili distribütör sistemi uygulama nedenlerinin "imajlarını korumak" olduğu belirtilerek, "Lüks üreticiler, mallarının yetkili distribütörlerce Amazon gibi internet platformlarında satılmasını yasaklayabilir." ifadesi kullanıldı.
Emsal teşkil edecek karar, konuyu Avrupa Adalet Divanına taşıyan Almanya Mahkemesine gönderilecek.
- Dava geçmişi
Lüks güzellik ürünleri üreticisi Coty, yetkili satıcılarından ürünlerini zengin dekorasyonlu mağazalarda veya kendi internet sitelerinde satmalarını şart koşmuştu.
Coty'nin Almanya'daki yetkili dağıtıcısı Akzente ise söz konusu ürünleri Amazon internet sitesinde satışa çıkartmıştı.
Coty şirketi konuyu Almanya'da mahkemeye taşımış, Frankfurt Mahkemesi ise karar için Avrupa Adalet Divanından dosyayı incelemesini talep etmişti.