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Avrupa Bankacılık Kongresi

-ECB Başkanı Mario Draghi: - "Büyümede görülen yavaşlama, büyüme görünümünün gücü konusunda soruları artırdı” - “Eğer firmalar büyüme ve enflasyon görünümü konusunda daha belirsiz olmaya başlarsa, marjlardaki daralma daha kalıcı olabilir”

Avrupa Bankacılık Kongresi
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BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, büyümede görülen yavaşlamanın ekonomik görünüm konusunda bazı soruları ortaya çıkardığını belirterek, orta vadeli görünümü çevreleyen belirsizliklerin arttığı uyarısında bulundu.

Draghi, Frankfurt’ta düzenlenen Avrupa Bankacılık Kongresi'nde, ECB Başkanı olarak son konuşmasını yaptı. Avro Bölgesi'ndeki son ekonomik durum ve ECB'nin para politikası konularında değerlendirmede bulunan Draghi, enflasyon görünümüne ilişkin de bilgi verdi.

Avro Bölgesi’nin son beş yıldır büyüdüğünü ve büyümenin gelecek yıllarda da sürmesini beklediklerini dile getiren Draghi, “Ancak son zamanlarda büyüme ivmesinde bir kayıp gördük. Son iki çeyreklik ECB büyümeye yönelik tahminlerimizi revize ettik. Gerçek veriler de zayıf geldi. Üçüncü çeyrekte Avro Bölgesi büyümesi için yapılan yeni tahmin sadece yüzde 0,2 oldu. Avro Bölgesi’nde büyümede görülen yavaşlama, büyüme görünümünün gücü konusunda soruları artırdı. Orta vadeli görünümü çevreleyen belirsizlikler ise arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Draghi, Avro Bölgesi'ndeki genişlemenin aniden sona ermesi için "kesin" bir neden olmadığını ve bölgedeki mevcut ekonomik genişlemenin 22 çeyrektir devam ettiğini hatırlatarak, bir kademeli yavaşlamanın, genişlemeler olgunlaştıkça ve büyümenin uzun vadeli potansiyeline yaklaştıkça normal olduğunu söyledi.

Avro Bölgesi’nde firmaların belirsizliklerle uğraşması durumunda enflasyonun beklenildiği kadar hızlı artmasının beklenilmemesi gerektiğine işaret eden Draghi, “Eğer firmalar büyüme ve enflasyon görünümü konusunda daha belirsiz olmaya başlarsa, marjlardaki daralma daha kalıcı olabilir. Bu, enflasyonun temelini oluşturan enflasyonun hızını ve dolayısıyla önümüzdeki çeyreklerde görmeyi beklediğimiz enflasyon yolunu etkileyecektir." dedi.

Draghi, küresel belirsizliklerin artması ve bu belirsizliklerin iç talepteki yatırım ve güveni etkilemesi durumunda dünya ticaretinde uzun dönemli bir yavaşlamanın yaşanabileceği uyarısında da bulundu.


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