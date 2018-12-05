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Avrupa Birliği'nde bütçe uzlaşısı

- AB'nin 2019 yılı bütçesinde gelirlerin 165,8 milyar, harcamaların ise 148,2 milyar avro olacağı öngörüldü

Avrupa Birliği'nde bütçe uzlaşısı
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) 2019 yılı genel bütçesine göre gelecek yıl birliğin gelirleri 165,8 milyar, harcamaları ise 148,2 milyar avro olacak.

AB Komisyonu'ndan, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında 2019 yılı AB bütçesine ilişkin yapılan müzakereler sonucunda uzlaşı sağlandığı açıklandı.

Buna göre, AB'nin 2019 yılı bütçesinde gelirler 165,8 milyar, harcamalar ise 148,2 milyar avro düzeyinde gerçekleşecek.

Bütçeden, büyüme, ekonomi ve istihdama yönelik programlara 80,5 milyar avro, çiftçileri desteklemeye 59 milyar avro, Ar-Ge programı Horizon 2020'ye 12,2 milyar avro, eğitim programı Erasmus'a 2,8 milyar avro tahsis edilecek.

AB'nin 2019 bütçesinde, Türkiye'deki Suriyelileri desteklemeye yönelik programlara da 1,45 milyar avroluk kaynak sağlanacak.

Bütçede, Türkiye'ye sağlanacak katılım öncesi mali yardımlar (IPA) ise 146,7 milyon avroluk kesintiye uğradı.

Bütçe konusunda sağlanan uzlaşmanın ardından, AB Konseyi ile AP'nin bütçe anlaşmasını resmi olarak onaylaması gerekiyor.

- Bütçe hakkında

Üye ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.

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ABAPAvrupaBütçe
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