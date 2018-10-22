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Avrupa borsalar günü düşüşle kapattı

- Avrupa borsaları şirket verilerinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsalar günü düşüşle kapattı
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LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları şirket verilerinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,42 azalarak 359,74 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 azalarak 5.053,31 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,60 düşerek 18.966,22 puandan günü tamamladı.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,26 düşüşle 11.524,34 seviyesinden, İngiltere'de de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10’luk azalışla 7.042,80 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19:20 itibariyle yüzde 0,49’luk düşüşle 1,1458 seviyelerinde işlem görüyor.

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AvrupaBorsaLondra
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