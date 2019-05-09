



BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmasına yönelik endişelerin devam etmesi ve ABD ile İran arasında artan gerilimin gündemin odağına yerleşmesinin etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,65 azalarak günü 375,92 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,93 azalarak 5.313,16 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,82 düşerek 20.817,16 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 azalarak 7.207,41 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,69 azalarak 11.973,92 puandan kapandı.

Bugün Avrupa borsalarında Çin’de yatırımı olan Avrupa otomotiv şirketlerin hisselerinde önemli düşüşler görüldü. Almanya merkezli otomobil parçaları tedarikçileri Continental ve Hella’nın hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

İtalyan bankası Banco Bpm’nın hisseleri bu yılın ilk çeyreğinde gelirlerinin yaklaşık yüzde 9 azaldığını açıklamasından sonra günü yüzde 8,16 düşüşle kapattı.

Savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren İtalyan merkezli teknoloji firması Leonardo’nın hisseleri, bu yılın ilk çeyreğinde şirketin yeni siparişlerinde ve gelirlerinde büyümenin çift rakamlı olduğunu duyurmasından sonra günü yüzde 2’den fazla yükselerek tamamladı.

Avrupa ekonomilerin büyümesinde bu yıl yavaşlama beklenirken, kıtanın lokomotif ülkesi Almanya’da Maliye Bakanlığı, ekonomideki büyümenin zayıf seyredeceği öngörüsünden dolayı vergi gelirlerini aşağı yönlü revize etti.Bakanlık tarafından yayınlanan vergi programına göre federal hükümet, eyalet hükümetleri ve belediyelerin 2023’e kadar toplayacağı vergilerde geçen yıl kasım ayındaki tahminine göre 124,3 milyar avro azalma olacak.

Yatırımcılar, Amerikalı ve Çinli yetkililer arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmelere ve ABD ve İran arasında artan gerilimlere odaklanmış durumunda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.48'de yüzde 0,27 yükselişle 1,1218 seviyelerinde bulunuyor.