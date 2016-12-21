FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları, günü Almanya hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 azalışla 360,56 puana düştü.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 gerileyerek 7.041,42 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kaybederek 4.833,82 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,16 değer kaybederek 19.215,59 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,38 azalarak 9.371,70 puana indi.
Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,03’lük artışla 11.468,64 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 20.30 itibarıyla yüzde 0,42'lik artışla 1,0433 seviyelerinde bulunuyor.
Avrupa borsaları, Almanya hariç düşüşle kapandı
FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları, günü Almanya hariç düşüşle tamamladı.Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 azalışla 360,56 puana düştü.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 gerileyerek 7.041,42 puana, Fransa’da...
21 Aralık 2016 Çarşamba 20:43
FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları, günü Almanya hariç düşüşle tamamladı.