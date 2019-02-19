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Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları, günü Almanya hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,22 azalışla 368,97 puana düştü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 değer kaybederek 7.179,17 puana,...

Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları, günü Almanya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,22 azalışla 368,97 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 değer kaybederek 7.179,17 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 düşerek 5.160,52 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,50 azalarak 20.228,19 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,09'luk kazançla 11.309,21 puan seviyesine çıktı.

Avro/dolar paritesi de (TSİ) 20.46 itibarıyla yüzde 0,39'luk artışla 1,1352 seviyelerinde bulunuyor.

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